В ООН побоюються повторення всесвітньої продовольчої кризи

Продовольча і сільськогосподарська організація об'єднаних націй (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД) і Всесвітня продовольча програма (ВПП) зі світових продовольчих цін закликають до термінових скоординованих дій для запобігання повторенню всесвітньої продовольчої кризи. Таку спільну заяву ці три агентства ООН, що містяться у Римі, опублікували сьогодні.

«Поточна ситуація на світових продовольчих ринках, яка характеризується різким стрибком цін на кукурудзу, пшеницю і соєві боби, породила побоювання з приводу повторення всесвітньої продовольчої кризи 2007-2008 рр. Проте швидкі скоординовані міжнародні дії можуть їй запобігти. Нам слід діяти негайно, щоб не дозволити цим ціновим потрясінням перерости у катастрофу і завдати збитку десяткам мільйонів людей у найближчі місяці», - йдеться у заяві.

На думку фахівців, необхідно вирішити два взаємопов'язані завдання: проблему високих цін на продовольство, які можуть завдати серйозного збитку країнам, залежним від імпорту і найбіднішим верствам населення, а також проблему поліпшення виробництва, продажу і культури споживання продукції в умовах зростання чисельності населення і попиту та зміни клімату.

На думку фахівців, потрібно підтримувати довгострокові інвестиції в сільське господарство, зокрема, у дрібні фермерські господарства, одночасно запроваджуючи системи соціального захисту для сприяння бідним дрібним фермерам і виробникам.

При цьому наголошується, що слід уникати панічного скуповування і встановлення обмежень на експорт, які в короткостроковому періоді можуть допомогти споживачам всередині країни, але загалом є неефективними.

Експерти ООН відзначають, що за останні п'ять років сталося три великих стрибка світових цін на продовольство і погодні умови стали однією з причин кожного з них. «Поки ми не знайдемо способу зробити нашу продовольчу систему стійкою до цінових потрясінь і кліматичних змін, небезпека зберігатиметься. У короткостроковому періоді несуть втрати не тільки ті, хто безпосередньо схильний до цих ризиків, але й міжнародна спільнота загалом. Наприклад, згідно з оцінками Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), кожне підвищення цін продовольчого кошика на 10% означає, що вона повинна знайти додаткові 200 млн. дол. на рік на продовольчу допомогу», - наголошується в заяві.

Крім того, експерти ООН вважають за потрібне переглянути і змінити, де це можливо, нинішню політику заохочення альтернативного використання зерна. «Низка міжнародних організацій, включно з ФАО, ІФАД, Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного співробітництва і розвитку, Конференцією ООН з торгівлі і розвитку, Всесвітньою продовольчою програмою, Світовим банком і Всесвітньою торговельною організацією, рекомендують коректувати мандати на біопаливо, коли світові ринки опиняються під тиском, продовольчі запаси – під загрозою. Ця рекомендація, яка була озвучена на саміті G20 у Парижі, актуальна сьогодні», - мовиться у заяві.