В Україні зросло виробництво соняшникової олії

Виробництво соняшникової олії в Україні за 2011-2012 маркетинговий рік (МР, вересень 2011 р. – серпень 2012 р.) збільшилося у порівнянні з попереднім МР на 20% - до 3,56 млн. тонн, повідомив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН директор галузевої асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

За його словами, з таким результатом Україна виготовляє майже чверть світового обсягу соняшникової олії.

Експертові важко озвучити прогноз виробництва соняшникової олії в 2012-2013 МР, оскільки внаслідок спеки постраждав урожай соняшнику в декількох областях України. «Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська області сьогодні мають удвічі менший урожай, ніж торік», - сказав С.Капшук. При цьому він наголосив, що через посуху якість насіння соняшнику нижча за торішню.

Водночас він відзначив, що попри несприятливі погодні умови і світову фінансову нестабільність галузь нарощує виробництво.

«У нас сьогодні будуються і реконструюються нові заводи. Потужність заводів із переробки олійних культур становить близько 12,5 млн. тонн», - відзначив С.Капшук, наголосивши, що зростання потужностей із переробки олійних становить 1 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Гідрометцентру, врожайність соняшнику через спеку знизиться на 15% - до 14 ц/га, а валовий збір очікується в обсязі 6,9 млн. тонн.