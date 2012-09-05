Янукович назвав головну проблему аграріїв: "надто повільний розвиток реформ"

Президент України Віктор Янукович не задоволений темпами проведення реформ в аграрному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття 24-ї Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2012» в Києві.

«Варто пригадати про наболілі проблеми аграріїв, основна з яких - дуже повільний розвиток реформ», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що ключовою складовою реформування сільськогосподарського виробництва має стати впровадження ринку земель сільгосппризначення. «Мета аграрної реформи – створити прозорий механізм обороту земель на основі єдиної системи державного земельного кадастру», - сказав Президент.

Він підкреслив, що уряд зробить усе можливе, щоб земельна реформа захищала насамперед інтереси селян, сприяла реалізації права і припинила схеми тіньової приватизації сільськогосподарських земель.

При цьому він підкреслив, що ще одна проблема в сільському господарстві – невиконання норм ведення землеробства, безгосподарне ставлення до землі, внаслідок чого в Україні спостерігається деградація і виснаження грунтів. При цьому Президент зазначив, що також чимало проблем на ринку продовольства України, оскільки з основних видів продуктів харчування фактичне їх вживання знаходиться нижчим за необхідні норми. Він зазначив, що Україна є імпортозалежною країною з тих видів продуктів, які могла б виробляти сама як для внутрішнього споживання, так і на експорт. Тому ще одне з ключових завдань аграрної реформи – формування вертикально-інтегрованих високотехнологічних комплексів з виробництва продуктів харчування, які б забезпечили наповнення ринку вітчизняної продукції з високим рівнем переробки.