Мінагропрод розраховує на експорт зерна у розмірі 21-22 млн тонн

Мінагропрод розраховує, що експорт зерна з України в 2012-2013 МР (МР - липень 2012-червень 2013) складе 21-22 млн тонн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми прогнозуємо цього року експортувати 21-22 млн тонн (зерна – УНІАН). Звичайно, залежатиме, як зовнішній ринок сприйме цей обсяг», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що міністерство незадоволене темпами експорту зерна з України. При цьому підкреслив, що в Україні очікується великий урожай кукурудзи і ця культура стане основною в експорті цього МР.

Крім того, міністр нагадав, що цього року українська пшениця почала торгуватися на Чиказькій біржі. «Наступного року ми плануємо в першому півріччі відкрити майданчик Чиказької біржі на території нашої держави», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні Україна експортувала майже 3 млн тонн зерна. Міністерство очікує на урожай зернових і зернобобових цього року в обсязі майже 46 млн тонн.