Зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більш як 19,4 млн тонн зерна у 2012-2013 маркетинговому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша.

За його словами, це передбачено доповненням до меморандуму, підписаного між Мінагропродом і учасниками зернового ринку.

С.Кваша зазначив, що цього року міністерство підписало меморандум із шістьма учасниками зернового ринку: Асоціацією фермерів і приватних землевласників України, Аграрним союзом, Українською аграрною конфедерацією, Європейською бізнес-асоціацією, Американською торговою палатою і Українською зерновою асоціацією, і зараз підписано доповнення до меморандуму, що визначає граничні обсяги експорту зерна з України у поточному МР.

«Відповідно до доповнення (до меморандуму – УНІАН) ми домовилися, що упродовж 2012-2013 маркетингового року компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи», - сказав С.Кваша. Він зазначив, що такі обсяги експорту засновані на оновленому балансі ринку зерна, підготовленому в серпні спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Він підкреслив, що доповнення передбачає перегляд балансу і обсягів експорту у разі потреби.

За його словами, однією з причин перегляду балансу стало те, що у перехідні залишки зерна на поточний маркетинговий рік було враховано 1,9 млн тонн зерна урожаю 2012 року, що були зібрані у червні. При цьому С.Кваша зазначив, що Мінагропрод орієнтував зернотрейдерів на те, що у центральних регіонах України є надлишок зерна, який можна безперешкодно експортувати, тоді як у південних регіонах спостерігається недостатність зерна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що урожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році, експорт зерна з України у 2012-2013 МР (МР - липень 2012 – червень 2013) становитиме 21-22 млн тонн.