У селі Вознесенка Запорізької області знято оголошений через сибірку карантин

У с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області знято карантин, оголошений 18 серпня після встановлення факту смерті корови однієї з місцевих жительок від сибірки.

Як повідомив УНІАН заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області Сергій Дегтяренко, сьогодні, 5 вересня, рішення про зняття карантину підписане і набуло чинності.

«Із сьогоднішнього дня завершено роботу постів на в'їзді до с. Вознесенка, знято всі обмеження, що вводилися у зв'язку з оголошенням карантину», - повідомив С.Дегтяренко.

За його словами, відповідно до «Інструкції про заходи щодо профілактики і боротьби з сибіркою» карантин знімається через 15 днів після останнього виявлення захворювання.

«Останній випадок захворювання сибіркою в с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області зафіксовано 21 серпня (у дворі будинку, де утримувалася полегла від сибірки 15 серпня корова, помер собака – УНІАН), тому рішення про зняття карантину відповідно до Інструкції ухвалено сьогодні», - пояснив С.Дегтяренко.

При цьому заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області відзначив, що посилений контроль за станом здоров'я тварин у с. Вознесенка ветеринарами буде продовжено: при клінічних обходах приділятиметься особлива увага виявленню симптомів, властивих сибірці.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, що належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які 18 серпня виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли частину м'яса реалізувати.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції і ветеринарної міліції м'ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.

18 серпня в селі Вознесенка було введено карантин. 36 осіб, які безпосередньо контактували з м'ясом загиблої тварини, одержали профілактичне лікування. Двоє з них (жителі с. Вознесенка) були госпіталізовані до інфекційного відділення Мелітопольської ЦРЛ у зв'язку з виявленням у них високої температури. Надалі будь-яких симптомів сибірки у них виявлено не було, проте обидва продовжують перебувати в медустанові під наглядом лікарів.