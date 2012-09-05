Втрати урожаю винограду не перевищать 10-15%

Втрати урожаю винограду в Україні в поточному році не перевищать 10-15%, повідомила УНІАН прес-служба асоціації «Виноградарі та винороби України» (АВВУ) з посиланням на директора Сергія Міхайлечка.

«Хочу підкреслити, що втрати, понесені у зв'язку з погодними умовами, виявилися мінімальними. Згідно з останнім аналізом служб Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також фахівців асоціації «Виноградарі та винороби України», зниження загального врожаю за виноградом в середньому становитиме близько 10-15%», - зазначає С.Міхайлечко.

При цьому наголошується, що низка господарств отримають врожай на рівні 2011 року.

За попередніми оцінками асоціації, 100% обсягу врожаю 2011 року вдасться досягти господарствам Закарпатської області. У Криму та Херсонській області урожай винограду скоротиться в середньому на 30% у порівнянні з минулим роком - до 87,7 тис. тонн і 35,9 тис. тонн відповідно. Урожай винограду в Миколаївській та Одеській областях скоротиться на 10% - до 52,7 тис. тонн і 206,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозувало зниження урожаю винограду через сильні морози на початку року на 9% - до 499 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, експерти побоювалися зниження врожаю винограду на 50% в південних і південно-східних регіонах України через холодну зиму.