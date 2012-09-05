Комуністи пропонують продовжити мораторій на продаж землі до 2014 року

Народні депутати Петро Симоненко, Сергій Гордієнко, Марина Перестенко (Комуністична партія України) пропонують продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2014 р., чинний до 1 січня 2013 р., у зв'язку з неготовністю законодавчої бази до роботи ринку земель. Відповідний законопроект «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (реєстр. № 11106-1 від 4.09.2012) зареєстровано на сайті Парламенту.

Документом пропонується продовження терміну заборони на купівлю-продаж земельних ділянок сільгосппризначення, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, і заборони внесення права на земельну ділянку до статутних фондів компаній, до 1 січня 2014 року.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, в Україні досі не ухвалені закони про ринок земель, про реєстрацію земельних ділянок, про облік земель сільгосппризначення тощо. Крім того, окремі законопроекти, які повинні регулювати земельні відносини, досі не розроблені.

«Введення при відсутності названих та інших законодавчих і нормативних актів вільного обороту землі як товару неминуче призведе до гострого соціального конфлікту між новими власниками засобів виробництва і землевласниками», - вважають автори проекту.

Очікується, що продовження терміну заборони на один рік дозволить розробити більш ефективний механізм контролю над продажем земельних ділянок, що в свою чергу забезпечить від зловживань і злочинних дій.

Як повідомляв УНІАН, міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк заявляє, що Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

9 грудня 2011 Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.