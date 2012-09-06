ВР передумала вносити зміни до закону про розмежування земель держ-і комунвласності

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 297 із 367 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У постанові зазначається, що даний закон був ухвалений «з грубим порушенням вимог Конституції та регламенту ВР».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності». В законі визначені органи, які приймають рішення щодо реалізації права власності на земельні ділянки, розмежування їх повноважень, визначення компетенції розпорядника державних земель як єдиного суб'єкта права власності на земельні ділянки. Документом також передбачалося формування інформаційної бази – Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Парламентом спочатку не була підтримана поправка, що стосувалася питань передачі урядом земельних ділянок до статутного капіталу державного земельного банку. Але потім повторно вона була поставлена на голосування і підтримана. Народний депутат Юрій Кармазін (фракція НУ-НС) зазначив: «Це бандитизм». У відповідь на це голова ВР Володимир Литвин сказав, що «це не бандитизм - це робота». У свою чергу представники опозиції заявили, що таким чином, по суті, дозволено продаж землі.

В законі передбачено, що зміна цільового призначення особливо цінних земель здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. В ньому зазначено, що зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією. Також в законі зазначається, що зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Під час обговорення закону Ю.Кармазін зазначив, що на сьогодні «останньою цінністю, яка залишилася в Україні, є земля». «Цей закон, я вважаю, як підготовка до того, щоб це останнє кудись «розтиряли», - додав він. Він зазначив, що даний законопроект без врахування поправок від опозиції не варто ухвалювати. Але ці поправки парламент не підтримав.

На сайті ВР не було розміщено тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, та таблиці з поправками.

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