Ринок органічних продуктів в Україні у 2011 році зріс удвічі

Обсяг внутрішнього ринку органічної продукції в Україні у 2011 р. становив 5,1 млн. євро, що більш ніж удвічі перевищує показник 2010 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив голова правління Федерації органічного руху Євген Милованов.

«За останній рік споживання органічних продуктів в Україні зросло з 0,55 грн на душу населення в 2010 р. до 1,24 грн у 2011 р. Звичайно, це дуже маленькі показники, тому що в багатьох європейських країнах споживання на душу населення перевищує 100-150 євро», - відзначив Є.Милованов.

За даними федерації, в 2011 р. в Україні збільшилася й кількість виробників органічної продукції до 155 господарств, а також було сертифіковано 270,3 тис. га сільгоспугідь.

Щодо ціни на органічну продукцію, за словами Є.Милованова, у Європі ціни на неї приблизно на 10-15% вищі за ціни на традиційні продукти, а в Україні органічні продукти коштують на 20-30%, а іноді й у декілька разів дорожче за традиційні продукти, що пояснюється невеликими обсягами виробництва і, відповідно, високими логістичними витратами на одиницю продукції. Він відзначив, що з подальшим розвитком ринку органічних продуктів вартість їх знижуватиметься.