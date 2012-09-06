Учасники ринку стурбовані зростанням кількості псевдоорганічної продукції в Україні

Федерація органічного руху стурбована істотним зростанням кількості псевдоорганічної продукції на ринку України.

Про це на прес-конференції у Києві повідомив голова правління Федерації органічного руху Євген Милованов.

«Є чесна торгівля, є органічні продукти, які передбачають обов'язкову інспекцію або сертифікацію незалежними органами сертифікації. Але зараз спостерігається зростання псевдоорганічних продуктів», - повідомив Є.Милованов.

Голова правління асоціації «Біолан Україна» Василь Піндус відзначив, що споживачі можуть побачити в магазинах на етикетках продуктів написи «біо», «еко» тощо, хоча це не органічна продукція. «Це велика негативна тенденція розвитку ринку, оскільки споживачі до певної міри не завжди можуть відрізнити псевдоорганічну продукцію від якісної органічної продукції», - сказав він.

Є.Милованов відзначив, що найбільша кількість псевдоорганічної продукції спостерігається у Києві та Київській області, що пояснюється найбільшим ринком споживання. Така продукція з'являється у сегментах курячих яєць, чаю, молочних продуктів.

За словами Є.Милованова, кількість таких виробників не зростає, але багато хто з них є великими індустріальними виробниками, які охоплюють всю Україну, і в кількісному вимірі кількість такої продукції дуже відчутно зросла. При цьому він зауважив, що часто ціни на псевдоорганічну продукцію вдвічі вищі, ніж на сертифіковану органічну.

Експерти пояснили, що поява псевдоорганічної продукції може бути припинена шляхом формування законодавчої бази органічного виробництва, якої досі немає в Україні.

«Законодавча база повинна розмежувати органічну і неорганічну продукцію, і тоді виробники та споживачі будуть захищені законодавчо», - сказав В.Піндус.

Як повідомляв УНІАН,обсяг внутрішнього ринку органічної продукції в Україні у 2011 р. становив 5,1 млн. євро, що більш ніж удвічі перевищує показник 2010 р. В Україні працює 155 сертифікованих органічних господарств.