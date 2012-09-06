Депутати пропонують заборонити молоковмісні продукти з часткою молочних жирів менш як 50%

Народні депутати Андрій Деркач і Артем Пшонка (Партія регіонів) пропонують заборонити виробництво і реалізацію молоковмісних продуктів, в яких масова частка молочних жирів становить менше 50%.

Відповідну пропозицію автори виклали в законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти» та інших законодавчих актів про заходи боротьби з фальсифікацією молочних продуктів» (реєстр. № 11177 від 05.09.2012), зареєстрованому на сайті парламенту.

У разі виробництва або реалізації молоковмісних продуктів, масова частка молочного жиру в яких становить менше 50%, автори законопроекту пропонують накладати на суб'єктів господарювання штраф у розмірі 100% вартості цієї продукції.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти» та інших законодавчих актів про заходи боротьби з фальсифікацією молочних продуктів» був опублікований Міністерством аграрної політики і продовольства України. Документом встановлюється запровадження нового терміна «молоковмісні продукти» для позначення продуктів, вироблених з використанням немолочної сировини, а також запровадження відповідного маркування таких продуктів і їх окреме розміщення на торгових площах.