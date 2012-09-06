ВР планує запровадити аграрні розписки

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про аграрні розписки”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутата з 327 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом створюється концептуальна можливість суб’єктів господарювання використовувати в своїй діяльності аграрні розписки, які виступають у ролі товаророзпорядчих документів, що фіксують безумовні забезпечені заставою майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин зобов’язання боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в ньому умовах.

У зв’язку зі щорічною потребою сільськогосподарського виробництва в коротко - та середньострокових інвестиціях на час завершення природного технологічного циклу виробництва продукції, законопроектом встановлюється їх обмежене застосування лише для оформлення операцій з сільськогосподарською продукцією, перелік якої визначений найбільш повно викладений в УКТ ЗЕД Закону України «Про Митний тариф України» (групи 01-14).

Відповідно до положень законопроекту, укладати аграрні розписки (АР) дозволяється лише для оформлення зустрічних зобов’язань боржника за передані йому до завершення технологічного циклу виробництва продукції – предмету аграрних розписок - грошові кошти, поставлені товари, виконані роботи та надані послуги.

Спрямованість законопроекту на підтримку прямих інвестицій у діяльність безпосереднього сільськогосподарського товаровиробника наділяє правом видавати такі аграрні розписки виключно осіб, що мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування нею на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. У випадку, коли право власності на земельну ділянку належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно і, відповідно, вони несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

Законопроект встановлює невід’ємною складовою аграрної розписки забезпечення зобов’язань за нею заставою майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин, з розпорядженням продукцією яких пов’язуються дії виробника. Розмір застави повинен бути не менший за розмір зобов’язання за аграрною розпискою, а умови застави передбачають можливість кредитора обернути у власність предмет застави в рахунок примусового виконання майнового зобов’язання або продати його в рахунок погашення грошового зобов’язання сільськогосподарського виробника.

Для залучення до кредитування сільськогосподарських товаровиробників ширшого кола інвесторів (як зацікавлених в фактичному отриманні кінцевого продукту виробництва, так і зацікавлених лише в фінансових результатах інвестицій) законопроектом пропонується розділити аграрні розписки на два види – товарні та фінансові.