Процедуру відведення земельних ділянок підкоректують

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (11116) проголосували 242 народні депутати з 312 зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення” розроблений з метою спрощення процедур оформлення земельних ділянок у власність, користування (у тому числі на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок, удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Основною метою законопроекту є спрощення та скорочення строків відведення земельних ділянок.

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 20, 118, 122, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України “Про землеустрій”.