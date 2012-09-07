У системі землеустрою проведуть дерегуляцію

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт.

Як передає корспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (11131) проголосували 237 народних депутатів з 301 зареєстрованого в сесійній залі.

Основною метою законопроекту є створення правової можливості для виконання завдань, що поставлені Національним планом дій на 2012 рік, з метою дерегуляції господарської діяльності у сферах землеустрою, оцінки земель та скасування ліцензування господарської діяльності у визначених сферах діяльності із запровадженням нової більш ліберальної моделі державного регулювання, що базуються на оцінці спроможності спеціалістів виконувати відповідні роботи (сертифікації).

Для досягнення визначеної цілі законопроект пропонує вирішення наступних завдань: внести зміни до Земельного кодексу України щодо уточнення понятійного апарату, який використовується при визначенні виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель; внести зміни до Закону України «Про землеустрій» щодо уточнення повноважень органів влади у сфері землеустрою, запровадження засвідчення документації із землеустрою та оцінки земель підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, уточнення визначення розробників документації із землеустрою, визначення повноважень щодо встановлення вимоги до технічного та технологічного забезпечення виконавців робіт із землеустрою, визначення засад здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, запровадження саморегулювання у сфері землеустрою, встановлення вимог до професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері землеустрою, запровадження ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, створення реальних механізмів відповідальності за порушення законодавства у сфері землеустрою (в т.ч. анулювання сертифіката інженера-землевпорядника).

Також передбачається внести зміни до Закону України «Про оцінку земель» щодо уточнення визначення кола суб’єктів оціночної діяльності, запровадження ведення Державного реєстру сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, визначення засад державного нагляду у сфері оцінки земель, запровадження засвідчення технічної документації з оцінки земель підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, уточнення випадків обов'язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок, а також порядків проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок тощо.

Законопроектом передбачено запровадження перехідних норм щодо збереження чинності вже виданих ліцензій на провадження робіт із землеустрою та землеоціночних робіт до 1 січня 2015 року з метою недопущення ускладнення умов ведення бізнесу для суб’єктів господарської діяльності, забезпечення збереження їх права виконувати відповідні види робіт, захисту права на працю для інженерів-землевпорядників та оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається безоплатно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності цим законом працюють у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, та призначені відповідальними за якість робіт, що ліцензуються.