Держава компенсує до 50% страхування посівів озимої пшениці

Держава має намір компенсувати до 50% вартості страхування посівів озимої пшениці, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Держава взяла на себе обов'язки компенсувати до 50% страхових платежів, які сільгоспвиробники платять страховим компаніям. На 2012 бюджетний рік ця дотація поширюється на озиму пшеницю, зокрема на ризики, які стосуються зимівлі озимої пшениці», - цитує прес-служба слова міністра Миколи Присяжнюка.

Наголошується, що до таких ризиків належать ті, які наступають у період перезимування до відновлення вегетації.

Міністр додав, що зараз за участю громадських організацій АПК і страхових компаній завершується розробка типового страхового договору, який буде використовуватися цими компаніями.

Це дасть змогу максимально спростити доступ до цієї послуги сільгоспвиробників. Передбачається, що вартість страхування буде затверджена наказом Нацфінпослуг у розрізі областей. Середній тариф по країні становитиме орієнтовно 65 грн/га.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок і умови надання сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується у 2012 році як компенсація вартості страхових платежів під час страхування посівів озимої пшениці. Держпідтримка надається у формі компенсації до 50% вартості страхового платежу під час страхування посівів озимої пшениці на період зимівлі.

На початку липня п.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні уряду розкритикував Міністерство аграрної політики і продовольства, яке досі не розробило порядок і умови надання державної підтримки для здешевлення страхових платежів.