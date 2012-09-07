Компанія Nestlé, один із найбільших світових виробників продуктів харчування, змінила директора на ринку України і Молдови. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, з 1 жовтня 2012 р. новим директором в Україні і Молдові стане Яна Михайлова. Вона змінить Мауріціо Патарнелло, який очолить ринок Нестле Росія і Євразія.

Наголошується, що до приїзду до України Я.Михайлова працювала керівником бізнесу Nestlé Purina Petcare на ринках Росії, України, країн СНД.

Я.Михайлова, громадянка Російської Федерації, почала кар'єру в Nestlé у 1996 році на посаді регіонального менеджера з продажу.

Довідка УНІАН. Nestlé S.A. (Швейцарія) – найбільший виробник продуктів харчування у світі. Nestlé належить 461 фабрика у 83 країнах світу. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2011 р. 83 млрд. швейцарських франків. Продукція Nestlé представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для хатніх тварин. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.

У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestlé S.A придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Бізнес Nestlé в Україні представлений напрямами: кава і напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), дитяче і спеціальне харчування, готові сніданки, корми для хатніх тварин, морозиво.