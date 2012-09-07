ФАО прогнозує зниження урожаю пшениці в Україні на 37% у 2012 році

ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) прогнозує зниження урожаю пшениці в Україні на 37% в 2012 р. Про це йдеться в огляді організації, опублікованому на офіційному сайті.

Світове виробництво пшениці, за оцінками ФАО, становитиме 663 млн. тонн у 2012 р., що на 15 млн. тонн або на 2% нижче порівняно з попереднім прогнозом. «Виробництво пшениці в Російській Федерації знизиться на 29% порівняно з 2011 р. Виробництво пшениці також має різко впасти в Казахстані та Україні на 47% і на 37%, відповідно. Навпаки, виробництво пшениці в США зросте на 13,5% до рівня вище середнього у розмірі 61,7 млн. тонн. Рекордні врожаї очікуються також в Індії і Китаї», - говориться в повідомленні.

Світове виробництво фуражного зерна, а саме кукурудзи, ячменю, сорго, проса, жита, вівса, за прогнозами, має становити 1 млрд 148 млн. тонн, що на 17 млн. тонн або на 1,5% менше, ніж у 2011 р. Очікуваний спад, головним чином, відображає зниження урожаю кукурудзи до 864 млн. тонн у 2012 р., що на 20 млн. тонн менше 2011 р.

Останній прогноз ФАО щодо світового виробництва зерна в 2012 р. становив 2 млрд 295 млн. тонн, що на 52 млн. тонн або на 2,2% нижче порівняно з рекордним показником в 2011 р. Цей прогноз приблизно на 4% нижчий за оцінки попереднього прогнозу ФАО, зробленого в липні, що багато в чому відображає погіршення прогнозів з виробництва кукурудзи в США внаслідок масштабної та сильної посухи.

Світове споживання зерна в 2012-2013 рр., згідно з прогнозами, становитиме 2 млрд 317 млн. тонн, що дещо нижче, ніж у минулому сезоні, й на 2% нижче за середню тенденцію за останнє десятиліття.

Наголошується, що високі ціни на зерно стримують попит, особливо з боку виробництва етанолу з кукурудзи.

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