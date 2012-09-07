Молокопереробники можуть втратити податкові пільги у разі заниження ними закупівельних цін

Уряд може скасувати податкові пільги для молокопереробників, якщо вони занижуватимуть закупівельні ціни на молоко. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

Наголошується, що уряд зобов'язав молокопереробників купувати молоко у населення за ціною не нижче 2,2 грн/л.

«Ми одержували інформацію, що деякі молокопереробники поставили своїх посередників, які приймають молоко у селян по 1,6 грн/л, а на молокозаводи здають по 2,5 грн/л. Держава чітко дала зрозуміти, що хоче змінити таку ситуацію на користь селян. Якщо переробні підприємства не прислухаються, то ми порушимо питання доцільності пільг з використання ПДВ на дотацію молока», - заявив М.Присяжнюк.

Міністр назвав ціну на молоко в 1,6 грн/л необгрунтованою і нагадав, що цього року ціни на молочні продукти збільшилися, а експорт, який знизився через скорочення поставок до Російської Федерації, відновлюється.

«Антимонопольний комітет вивчатиме причини невиконання постанови уряду про підвищення закупівельних цін до 2,2 грн/л. Крім того, ми використовуємо й економічні важелі врегулювання ситуації. Зокрема, Аграрний фонд вже розпочав закупівлю вершкового масла і сухого молока, щоб стимулювати ринок», - повідомив М.Присяжнюк.

Міністр нагадав, що ініційоване державою створення кооперативів допоможе вирішенню цієї проблеми, оскільки враховує інтереси, як селян, так і переробників.

«По-перше, селяни зможуть поставляти свою продукцію на переробні підприємства безпосередньо без посередників за справедливою ціною. По-друге, переробні підприємства одержать якісніше молоко, яке не затримується, проходячи посередницький ланцюжок», - вважає М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, у серпні уряд встановив мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко у населення на рівні 2,20 грн за літр, що на 37,5% вище за попередню ціну.