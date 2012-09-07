Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) може дозволити «Лозівському молочному заводу» ввезення сирів до Росії за умови усунення зауважень, повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини не заперечує проти відновлення поставок до Російської Федерації продукції ТОВ «Лозівський молочний завод» за умови усунення зауважень і виконання всіх запланованих заходів», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що Росспоживнагляд повторно розглянув план заходів «Лозівського молочного заводу» в частині поліпшення санітарно-епідеміологічного стану підприємства і забезпечення випуску якісної продукції. При цьому наголошується, що кілька принципових зауважень не були враховані. «У схемі виробничих процесів указується подача тільки знежиреного молока для отримання молочно-жирової суміші, для подальшого виготовлення сирів, тоді як в цьому випадку необхідне незбиране молоко. Водночас у представленій блок-схемі для виробництва сирних продуктів використовується молоко-сировина», - йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємство планує поставляти до РФ сири і сирний продукт «Монастирський», що не відповідає вимогам російського законодавства, яке не допускає виробництва і постачання сирів та сирних продуктів під одним найменуванням. «У зв'язку з цим технічна документація ВАТ «Лозівський молочний завод» повинна бути актуалізована в частині випуску сирів і сирних продуктів під різними найменуваннями», - відзначає Росспоживнагляд.

При цьому наголошується, що поставки молочної продукції «Лозівського молочного заводу» будуть здійснюватися при жорсткому контролі Росспоживнаглядом кожної партії вказаної продукції. У разі виявлення невідповідності якості молочної продукції, що поставляється, заявленим вимогам, це підприємство буде виключене з числа постачальників.

Нагадаємо, у червні п.р. фахівці Росспоживнагляду проінспектували "Лозівський молочний завод" на предмет надання права експорту сирів до Росії і озвучили низку зауважень до підприємства.

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