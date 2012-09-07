З України експортували 150 тис. тонн цукру

Експорт цукру з України в 2011/2012 маркетинговому році (МР, вересень 2011 — серпень 2012 р.) становив 150 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Вперше за останнє десятиліття підприємствам цукрової галузі вдалося відновити експорт цукру, і за даними Державної митної статистики з вересня 2011 року по серпень 2012 відвантажено на експорт 150 тис. тонн білого цукру майже до 20 країн світу», - говориться в повідомленні.

Основними країнами - імпортерами українського цукру стали Казахстан, Грузія, Ліван, Киргизія, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Хорватія, Сирія.

«Саме відновлення експорту українського бурякового цукру, підвищення його конкурентоспроможності й активізація просування на продовольчі ринки зарубіжних країн є однією з відправних позицій розвитку галузі», - відзначають в міністерстві.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрового буряку врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн. тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн. тонн).