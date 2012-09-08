Віці-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявляє, що влада поки що не збирається відкривати ринок землі.

Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

Відповідаючи на репліку голови Ради об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка про те, що влада запланували провести найбільшу земельну аферу, С.Тігіпко сказав: "А хто збирається відкривати ринок землі? Ніякого зв’язку між риком землі і земельним банком (який нещодавно створив уряд - УНІАН) абсолютно немає. Ніхто сьогодні не збирається навіть говорити про те, що земля сільськогосподарського призначення повинна бути вільним абсолютно товаром. До цього ми сьогодні не готові".

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

6 вересня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% ставки Національного банку.