Литвин: закон про Земельний банк суперечить закону про банківську діяльність

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що деякі норми, що стосуються створення Державного земельного банку, суперечать закону про банки і банківську діяльність. Про це він написав у Фейсбуці, відповідаючи на запитання про можливі порушення при ухваленні закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Він наголосив, що “коли я повернувся в зал і взяв на себе головування, зробив все, щоб розгляд питання відповідав вимогам Регламенту, зокрема, розглядалися не тільки відхилені поправки, а й поправки, які дістали підтримку комітету». «На закон треба дивитися ширше, не тільки в частині створення Банку. У Законі йдеться про те, як відбуватиметься розмежування земель державної і комунальної власності. І в цьому плюс. Що стосується Банку, то позиції, які закладені щодо нього в цьому Законі, суперечать Закону про банки і банківську діяльність. І це необхідно виправити», - наголосив В.Литвин. При цьому додав: «Однаковою мірою це стосується дуже широких повноважень Національного агентства із земельних ресурсів у частині розпорядження державними землями».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня, Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% ставки Національного банку.

Центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його територіальних органів надаються повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відповідно, таких повноважень позбавляються місцеві державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації і Рада міністрів Автономної Республіки Крим.