Україна і Росія можуть створити раду для координації дій на ринку зерна

Москва. Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського аграрного відомства за підсумками переговорів заступника міністра сільського господарства Російської Федерації Іллі Шестакова із заступником міністра аграрної політики і продовольства України Олександром Сенем.

«Головним пунктом порядку денного переговорів стало питання про створення «Чорноморської зернової ради» - координуючого органу, головним завданням якого буде обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії та України на світовому ринку зерна», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що створення Ради також сприятиме збільшенню сумарного виробництва зернових культур у країнах-членах, зміцненню і розвитку експортних можливостей, зокрема підвищенню ефективності використання експортної інфраструктури і зниженню експортних витрат.

У довгостроковому плані діяльність Ради дасть змогу виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи до експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику, здійснювати, за необхідності, взаимопоставки зерна, реалізовувати спільні проекти з розвитку інфраструктури зернового ринку в третіх країнах.

Для реалізації цієї ініціативи сторони прийняли рішення включити до порядку денного чергового засідання російсько-української Підкомісії з питань агропромислового комплексу питання про відновлення діяльності міжвідомчої Робочої групи із скоординованого розвитку ринку зерна Росії та України.

Планується, що ця зустріч відбудеться 12 жовтня 2012 р. у Москві під головуванням міністра сільського господарства Російської Федерації Миколи Федорова і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

«Ми можемо гарантовано зайняти до 20% світового ринку. А це означає, що з нами рахуватимуться і цінову політику нашим країнам диктуватимуть не зернотрейдери, а ми самі», - сказав М.Азаров.

Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинено через неможливість реалізації проекту.

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