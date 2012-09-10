У Росії зафіксовано новий спах африканської чуми свиней

Москва. У Краснодарському краю РФ зафіксовано черговий спалах африканської чуми свиней (АЧС), що став 23-м з початку року в регіоні.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«При дослідженні в Кропоткінській краєвій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, померлих на свинофермі ТОВ «Агрокомплекс «Каневськой бекон» Брюховецького району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней. На момент виникнення спалаху на свинофермі утримувалося 6 тис. 145 свиней різних статевовікових груп», - говориться в повідомленні.

Підприємство розташоване в 25 км від іншого найближчого вогнища захворювання - свиноферми ТОВ «Реуцький». Всього в Брюховецькому районі утримається 15 тис. 845 свиней. У вогнищі захворювання державною ветеринарною службою проводяться заходи щодо локалізації та недопущення подальшого розповсюдження інфекції.

Всього у 2012 році в Краснодарському краю зареєстровано 23 неблагополучних пункти і два інфіковані об'єкти серед домашніх свиней, один неблагополучний пункт серед диких кабанів.