АМКУ розслідує діяльність київських ритейлерів у зв'язку з підвищенням цін на продукти

Антимонопольний комітет України (АМК) проводить розслідування на ринку ритейлу м. Київ щодо дотримання вимог конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК з посиланням на першого заступника голови комітету Рафаеля Кузьміна.

Зокрема, АМК аналізує діяльність мереж, що працюють у Києві під брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЕКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» і «Метро».

Як пояснив Р.Кузьмін, підставою для розслідування стало застосування торговими мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування.

Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо і рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін збільшився на 13,5%.

Такі дії торгових мереж можуть містити ознаки антиконкурентних узгоджених дій, вважають в АМК.

У комітеті нагадали, що за здійснення таких дій законодавство передбачає штрафні санкції в розмірі до 10% доходу компаній-відповідачів.