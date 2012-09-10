Nemiroff до кінця року планує почати експорт горілки до Індії

Українська горілчана компанія Nemiroff, один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні, планує до кінця року почати експорт горілки до Індії і декількох країн Латинської Америки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

На сьогоднішній день горілка Nemiroff реалізується у 78 країнах і до кінця року планується відкрити ще декілька нових ринків збуту.

У компанії повідомили, що цього року почалися поставки горілки до Чилі і Парагваю. Партнером-дистрибутором УГК Nemiroff до Чилі є компанія Comercial Pacifico Sur Ltda. У цій країні горілка Nemiroff реалізується через такі великі мережі, як UNIMARC (200 торговельних точок), Monserat і Tottus (по 38 торгових точок кожна), а також канал HoReCa. У свою чергу дистрибутор Nemiroff у Парагваї – компанія Brumado – входить до трійки найбільших алкогольних компаній країни.

Згідно з повідомленням прес-служби, Nemiroff нарощує обсяги експорту – за шість місяців п.р. у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. зростання поставок на ринки СНД і країн Балтії становило 49%. Крім того, на 21% зросли поставки на зовнішні ринки (країни Європи, Азії, Африки, Америки, до Австралії). На 60% зросли обсяги відвантажень у магазини безмитної торгівлі duty free. У 2011 р. компанія почала експорт продукції до Австралії, Нової Зеландії, Сирії, Фінляндії, Японії і Швейцарії.

«Передумови нинішніх результатів роботи були закладені ще в 2006-2009 рр., під час реструктуризації компанії», – відзначив голова Ради директорів Nemiroff Олександр Глусь.

Довідка УНІАН. Компанія Nemiroff – один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється у 78 країн світу.

До структури холдингу входять керівна компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff в Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).

Компанія виготовляє продукцію на 2 лікеро-горілчаних заводах у м. Немирів (Вінницька обл., Україна). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до «Росспиртпрому»). У Білорусі Nemiroff розливає продукцію на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).