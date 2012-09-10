Мінагропрод: урожай овочів «борщового набору» на 20% перевищить споживання

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує в поточному році урожай овочів в обсязі 8,8 млн. тонн, що на 21% перевищує середньорічне споживання. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«За оперативними даними регіонів, урожай овочів «борщового набору» - капусти, буряку столового, моркви і цибулі - очікується на рівні 8,8 млн. тонн, що на 21% перевищує середньорічний рівень споживання в країні (7,3 млн. тонн)», - йдеться в повідомленні.

За оцінками Мінагропроду, урожай картоплі становитиме 23 млн. тонн при середньому споживанні за рік 6 млн. тонн.

Наголошується, що основними виробниками овочів і картоплі в Україні є фермерські господарства та особисті господарства селян - їх частка у загальному валовому зборі становить 91% за овочами і 98% за картоплею.

У прес-службі наголосили, що Мінагропрод співробітничає з регіонами в координації дій із заготівлі овочів і закладки їх на зберігання, щоб не допустити значного коливання цін.

Також найближчим часом планується введення в експлуатацію підприємств із зберігання овочів і картоплі загальним обсягом майже 370 тис. тонн. На початок року місткість овочесховищ становила 1,8 млн. тонн.