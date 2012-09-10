В Україні до кінця року можуть з'явитися американська мережа фастфудів KFC і фінська Hesburger

В Україні до кінця поточного року очікується вихід американської мережі фастфудів KFC і фінської мережі ресторанів швидкого харчування Hesburger.

Про це йдеться в огляді ринку нерухомості за перше півріччя 2012 року, підготовленому консалтинговою компанією Colliers International (Україна).

За даними компанії, жодна з міжнародних мереж фастфудів і кав'ярень у першому півріччі 2012 року не вийшла на український ринок.

«Проте до кінця 2012 року планує відкрити свої двері для українських відвідувачів найбільша в світі мережа ресторанів фастфуду KFC, а також фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger», - йдеться в огляді.

Крім того, переговори з місцевими партнерами вели також мережі Starbucks, Burger King, Dunkin Donuts і Vogue-cafe.

в огляді також сказано, що в першому півріччі 2012 року український ринок покинули кілька ритейлерів, зокрема мережа магазинів аксесуарів сo&beauty, які належить компанії «Мелон Фешн Груп» (Росія), а також оператори одягу і взуття Peakocks і Nine West. Значну частину магазинів закрив російський торговий оператор SELA.

Довідка УНІАН. KFC — американська мережа ресторанів громадського харчування, яка спеціалізується на стравах з курятини. Була заснована 1952 року Харландом Сандерсом під вивіскою Kentucky Fried Chicken. З 1997 року мережа належить великій ресторанній компанії Yum! Brands, що володіє також такими брендами, як Pizza Hut і Taco Bell. Сьогодні мережа KFC представлена в 110 країнах світу.

Hesburger — найбільша у Фінляндії мережа ресторанів громадського харчування, що базується в місті Турку. Сьогодні мережа розвивається також у Латвії, Литві, Німеччині, Естонії і Росії.