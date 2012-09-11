Україна з початку 2012/2013 МР експортувала 3,9 млн. тонн зерна

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 – червень 2013 р.) станом на 10 вересня становив 3,913 млн. тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2011/2012 МР, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, за цей період експорт пшениці зріс на 57% - до 1,764 млн. тонн, зокрема 1,259 млн. тонн продовольчою і 0,505 млн. тонн фуражною. Поставки на зовнішні ринки ячменю скоротилися на 28% – до 0,892 млн. тонн. Експорт кукурудзи зріс у 21 раз — до 1,208 млн. тонн.

Експорт зерна у вересні становив 0,924 млн. тонн, зокрема 0,463 млн. тонн пшениці, 0,341 млн. тонн ячменю і 0,108 млн. тонн кукурудзи.

Крім того, поставки на зовнішні ринки олійних культур з початку поточного МР зросли на 47% - до 0,41 млн. тонн, зокрема експорт ріпаку зріс на 20% - до 0,297 млн. тонн і сої - в 3,5 разу - до 112,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні цього року становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 р.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн.