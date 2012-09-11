Мінагропрод може ввести мораторій на експортні контракти по пшениці

Міністерство аграрної політики та продовольства України може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці після того, як її експорт досягне 4 млн тонн.

Про це в коментарях журналістам повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша.

Він нагадав, що згідно з підписаним міністерством і зерноторговими компаніями доповненням до Меморандуму, трейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013), у тому числі 4 млн тонн пшениці .

«У нас є домовленість про те, що ми за 2 місяці до настання критичного обсягу експорту вступаємо в переговорний процес з об'єднаннями, які підписали меморандум та додаток до нього, і приймаємо рішення або про повний мораторій на укладання контрактів на експорт пшениці, або, якщо це не відбувається, то обмеження, які завжди існують», - повідомив С.Кваша.

Він зазначив, що учасники зернового ринку з пшениці можуть переорієнтуватися на експорт ячменю і кукурудзи. «Той обсяг контрактів, який укладено з пшениці, ми вважаємо достатньо великим, і ми їх закликали, щоб з пшениці призупинити активну позицію з експорту», - повідомив начальник департаменту.

Він зазначив, що обсягу експорту в 4 млн тонн пшениці Україна може досягти вже в лютому 2013 р.

За словами С.Кваші, учасники ринку і міністерство домовились в кінці жовтня переглянути баланс зернового ринку, після того, як буде зрозумілий очікуваний урожай кукурудзи.

Він підкреслив, що в минулому році відомство також підписувало меморандум з учасниками зернового ринку, і всі домовленості були виконані.

Нагадаємо, зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МР. Згідно з доповненням, протягом 2012/2013 МР компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 році.