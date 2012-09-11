Мінагропрод може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці
Міністерство аграрної політики та продовольства України може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці після того, як її експорт досягне 4 млн тонн.
Про це в коментарях журналістам повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша.
Він нагадав, що згідно з підписаним міністерством і зерноторговими компаніями доповненням до Меморандуму, трейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013), у тому числі 4 млн тонн пшениці .
«У нас є домовленість про те, що ми за 2 місяці до настання критичного обсягу експорту вступаємо в переговорний процес з об'єднаннями, які підписали меморандум та додаток до нього, і приймаємо рішення або про повний мораторій на укладання контрактів на експорт пшениці, або, якщо це не відбувається, то обмеження, які завжди існують», - повідомив С.Кваша.
Він зазначив, що учасники зернового ринку з пшениці можуть переорієнтуватися на експорт ячменю і кукурудзи. «Той обсяг контрактів, який укладено з пшениці, ми вважаємо достатньо великим, і ми їх закликали, щоб з пшениці призупинити активну позицію з експорту», - повідомив начальник департаменту.
Він зазначив, що обсягу експорту в 4 млн тонн пшениці Україна може досягти вже в лютому 2013 р.
За словами С.Кваші, учасники ринку і міністерство домовились в кінці жовтня переглянути баланс зернового ринку, після того, як буде зрозумілий очікуваний урожай кукурудзи.
Він підкреслив, що в минулому році відомство також підписувало меморандум з учасниками зернового ринку, і всі домовленості були виконані.
Нагадаємо, зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МР. Згідно з доповненням, протягом 2012/2013 МР компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 році.