Аграрна біржа планує ввести ф'ючерсний контракт у гривні через 2-3 роки

Аграрна біржа планує ввести ф'ючерсний контракт у національній валюті через 2-3 роки, після того як учасники ринку навчаться працювати на біржі, повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник Аграрної біржі Олександр Марюхнич.

«Перш ніж вводити ф'ючерсний контракт, нам потрібно навчити учасників ринку користуватися електронною системою. Після цього через 2-3 роки можна говорити про ф'ючерсний контракт у національній валюті», - сказав О.Марюхнич, відзначивши, що для хеджування ризиків учасникам біржі потрібно мати статистику цінових коливань, яка на сьогоднішній день ще не сформована.

За словами керівника Аграрного союзу Геннадія Новикова, близько 90% українських товаровиробників нині не вміють користуватися електронними біржовими інструментами.

«Найбільший позитив у тому, що біржа почала вчити, як правильно на ній працювати. А це означає, що вона формує свою клієнтську базу», - додав Г.Новиков, відзначивши, що на сьогодні в Україні працює близько 56 тис. аграрних компаній.

О.Марюхнич відзначив, що фахівці Аграрної біржі проводять безкоштовне навчання для агровиробників і приватних брокерів щодо роботи з електронною платформою, на якій працює біржа, і навчання вже пройшли близько 200 організацій.

Директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша відзначив, що Аграрна біржа дає змогу отримувати оперативну інформацію щодо укладених експортних контрактів, що дає можливість прогнозувати ситуацію на ринку та оперативно на неї реагувати. «Я як директор департаменту... маю два інструменти — дані митної служби і дані Аграрної біржі. Біржа наперед дає індикатор, що на внутрішньому ринку укладено угоди на експорт, і я маю інформацію про те, чого чекати найближчим часом на внутрішньому ринку. А коли відбувся факт експорту, я вже одержую реалізовану продукцію (за даними митниці про експорт — УНІАН) і мені вже нема на що реально впливати, коли я формую стратегію щодо цінового балансування на ринку», - пояснив С.Кваша.

Як повідомляв УНІАН, Аграрна біржа готується до створення строкового ринку, який включає повноцінну роботу клірингового центру, ф'ючерсні контракти в національній грошовій одиниці, електронну платформу торгів та інші новації.