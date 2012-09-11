Мінагропрод: реєструвати експортні зернові контракти може тільки Аграрна біржа

Міністерство аграрної політики та продовольства України наполягає на винятковому праві Аграрної біржі реєструвати експортні зернові контракти, повідомив на прес-конференції в УНІАН директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Сергій Кваша.

За словами С.Кваші, Міністерство економічного розвитку та торгівлі ініціює зміни до законодавства щодо товарного біржового ринку, й низка ініційованих змін «у майбутньому вноситиме певний дискомфорт у роботу Аграрної біржі».

С.Кваша зазначив, що Мінагропрод підтримує ініціативу МЕРТ у частині оптимізації кількості бірж в Україні, але наполягає на тому, щоб «Аграрна біржа залишилася в тій системі координат, які сформовані законом про державну підтримку сільського господарства».

За словами С.Кваші, реєстрація експортних контрактів на зерно на Аграрній біржі дозволяє Мінагропроду оперативно отримувати інформацію про законтрактовані обсяги зерна й ціни та, в разі потреби, оперативно впливати на ринок. Якщо ж такі контракти зможуть реєструвати всі товарні біржі, які пройдуть сертифікацію, це ускладнить і затримає отримання даних і, відповідно, міністерство втратить можливість оперативно реагувати на зміни на ринку.

При цьому С.Кваша зазначив, що інші товарні біржі можуть розвивати біржову торгівлю іншими товарами. «Аграрна біржа повинна працювати з аграрним ринком. Є товарів на українському ринку достатньо, розвивайте їх - біржову торгівлю добривами, металами, рудою», - додав С.Кваша.

Нагадаємо, Аграрну біржу було створено в 2005 році.

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