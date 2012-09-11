«Виноградарі й винарі України» виступають за приватизацію спиртозаводів

Асоціація «Виноградарі й винарі України» (АВВУ) виступає за приватизацію спиртових заводів.

Таке прохання міститься в офіційному листі організації до Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова.

«Ми впевнені, що тільки в умовах відкритої ринкової конкуренції можливе повноцінне функціонування спирової галузі», - мовиться у листі.

Наголошується, що в першому півріччі 2012 р. виноробницькі підприємства скоротили випуск готової продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 25%. Відповідно, скорочення виробництва призведе до скорочення робочих місць у галузі.

У АВВУ відзначають, що державна монополія на виробництво спирту призводить до завищення цін на нього. За даними асоціації, сьогодні ціна спирту становить 142 грн/дал, що є найвищою ціною в Європі, тоді як Україна має сировину і виробничу базу для виробництва спирту за ціною не більш ніж 80 грн/дал.

Представники АВВУ пропонують вирішити проблему зниження виробництва шляхом приватизації підприємств спиртлової галузі. На їхню думку, таке рішення матиме низку позитивних наслідків, зокрема, приплив приватних інвестицій у галузь, збільшення кількості робочих місць і надходжень до держбюджету, зростання конкурентоспроможності українських виробників, особливо на іноземних ринках.

Довідка УНІАН. До сфери управління концерну «Укрспирт» входить 92 підприємства, 10 з яких перебувають у стадії ліквідації відповідно до ухвали Кабінету міністрів України №820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не ведуть господарської діяльності.

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