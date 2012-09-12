Аграрний фонд почав інтервенції борошна на хлібозаводи та роздрібний ринок

Аграрний фонд почав інтервенцію борошна на хлібозаводи і роздрібний ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр агропромислової політики та продовольства Микола Присяжнюк на брифінгу в середу.

«Сьогодні Аграрний фонд почав інтервенції ... ми почали виробництво борошна та інтервенції на хлібозаводи та роздрібний ринок», - сказав М.Присяжнюк.

За його словами, ціна на борошно в роздробі з Аграрного фонду буде на 1 гривню дешевше від тієї, яка сформувалася на сьогодні.

Крім того, за словами міністра, Аграрний фонд направляє в роздріб гречку, цукор і крупи.

«Таким чином, уряд у період збільшення споживання намагається стабілізувати цінову ситуацію», - наголосив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою № 719 від 25 липня 2012 дозволив Аграрному фонду почати переробку зерна на борошно.

Документом доручено Аграрному фонду забезпечити переробку зерна державного інтервенційного фонду на борошно пшеничне і житнє і реалізацію борошна в установленому законодавством порядку за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), що склалися упродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не нижче більш ніж на 20% мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на поточний маркетинговий період на світовому ринку.