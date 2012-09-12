Мінагропрод поліпшив прогноз врожаю зернових

Міністерство аграрної політики і продовольства України поліпшило прогноз врожаю зернових цього року з 45,3 млн тонн до 46-46,5 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк на прес-конференції в середу, 12 вересня.

За його словами, на сьогодні вже намолочено 26,8 млн тонн, зокрема 25,5 млн тонн ранніх зернових. Зокрема, врожай пшениці становить 14,5 млн тонн, з яких 80%, - продовольче зерно.

Міністр також повідомив, що кукурудзу вже зібрано з 7% площ і намолотило 1,2 млн тонн.

Також аграрії проводять посів озимих культур.

За інформацією Мінагропроду, на сьогодні озимими вже засіяно 730 тис. га, з яких 660 тис. га, – пшениця, 53 тис. га – жито, 12 тис. га – ячмінь.

Площі посіву озимого ріпаку становлять 580 тис. га (90% плану). Усього планується засіяти озимими 9,1 млн га, з яких зерновими – 8,1 млн га.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод прогнозував, що цього року врожай зерна в Україні становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.