Янукович призначив Бісюка першим заступником міністра аграрної політики

Президент України Віктор Янукович призначив Івана Бісюка першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави. Перед цим В.Янукович звільнив І.Бісюка з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату. Заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату призначено Михайла Чужмира.

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