Янукович призначив Бісюка першим заступником міністра аграрної політики

18:13, 12 вересня 2012
Агро
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Президент України Віктор Янукович призначив Івана Бісюка першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Перед цим В.Янукович звільнив І.Бісюка з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату.

Заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату призначено Михайла Чужмира.

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