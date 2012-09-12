Мінагропрод розробить комплексну програму розвитку сільгоспмашинобудування

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує розробити комплексну програму сільськогосподарського машинобудування з урахуванням фінансових можливостей аграріїв.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

«Вчора у Дніпропетровську на нараді під головуванням Президента було піднято питання про сільськогосподарське машинобудування. Перед нами стоїть завдання оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори для збільшення ефективності роботи аграріїв, зменшення собівартості виробництва та збереження валу врожаю», - цитує прес-реліз міністра Миколи Присяжнюка.

Як йдеться у повідомленні, М.Присяжнюк також повідомив про плани введення державної компенсації кредитів на придбання сільськогосподарської техніки для аграріїв. Передбачуваний розмір компенсації не називається.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дозволить зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щорічно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іржаві комбайни "об’їдають" країну