«Укрцукор»: цукор може подорожчати на 10-15%

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує зростання цін на цукор цього маркетингового року (МР, вересень 2012 - серпень 2013 р.) на 10-15% у зв'язку із зростанням цін на енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам голова правління асоціації Микола Ярчук.

«Очікуємо зростання (цін на цукор – УНІАН), тому що зросла вартість переробки. Собівартість ми очікуємо в рамках 6,5–7,5 тис. грн за тонну, а минулого року була 5,5-6,5 тис. грн за тонну», - сказав М.Ярчук.

Він пояснив, що це пов'язано зі збільшенням вартості газу для цукровиробників до 600 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

М.Ярчуку складно назвати ціну в роздробі. При цьому він зазначив, що інших економічних передумов для зростання цін немає, й ціна зросте рівно на збільшення витрат на виробництво.

Також голова правління асоціації відзначив, що на сьогодні ціна на цукор в Україні нижча за собівартість, а в деяких випадках навіть нижча за мінімальні ціни на цукор, що пов'язано з сезонним перенасиченням ринку.

Проте, за його словами, зростання цін на цукор почнеться після завершення переробки цукрового буряка врожаю 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, врожай буряка цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн тонн, із яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

Мінагропрод прогнозує, що такий обсяг виробництва з урахуванням перехідних залишків на початок нового маркетингового року (1 вересня 2012 р.) в обсязі 667 тис. тонн (проти 323 тис. тонн на початок 2011/2012 МР) дозволить повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва в 2012/2013 МР.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн тонн бурякового цукру, що на 22% вище показника сезону 2009 року (1,267 млн тонн).