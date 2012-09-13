АМКУ: виробники і продавці необґрунтовано підвищують ціни на яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував 30 найбільшим птахофабрикам і основним торговельним мережам утриматися від встановлення економічно необгрунтованих оптово-відпускних цін на курячі яйця.

Як повідомляє комітет, відповідні рекомендації надані підприємствам-виробникам, які входять до групи «Авангард», «Овостар Юніон» та «Інтер-Запоріжжя», що є основними учасниками ринку курячих яєць, а також підприємствам роздрібної торгівлі: ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «ЕКО », ТОВ «Метро Кеш енд Керрі - Україна», ЗАТ «Фуршет», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ЗАТ «Фоззі груп», ТОВ «ПАККО-Холдинг», ПІІ «Білла Україна» і ТОВ «АТБ - маркет».

Зокрема, протягом серпня-вересня 2012 оптово-відпускні ціни на курячі яйця зросли майже на 22%. Водночас, аналіз економічної ситуації на ринку курячих яєць у серпні 2012 року показав відсутність об'єктивних економічних причин, які могли б зумовити істотне зростання цін на курячі яйця.

Про результати розгляду рекомендацій компанії повинні проінформувати комітет протягом місяця.