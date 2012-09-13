«Укртютюн» оцінює частку нелегальної тютюнової продукції в Україні в 10% ринку

Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» оцінює частку нелегальної тютюнової продукції в Україні на сьогодні в 10% ринку, включаючи контрафактну і контрабандну продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході агродебатів «Харчова промисловість України: становище і її готовність до майбутніх викликів» повідомила генеральний директор асоціації Валентина Хоменко.

«Ми оцінюємо обсяг нелегальної тютюнової продукції в 10%. Якщо сьогодні не вжити економічних і адміністративних заходів, то ми матимемо значно більший обсяг нелегальної продукції», - сказала В.Хоменко.

За її словами, таке зростання – наслідок незваженої політики, коли в 2008-2009 роках кілька разів підвищувалися ставки акцизного збору.

В.Хоменко зазначила, що за оцінкою учасників ринку, до 2008 року частка нелегальної продукції становила менше 1% ринку.

Експерти оцінюють обсяг внутрішнього ринку тютюнових виробів в Україні в 80-90 млрд штук сигарет за рік.