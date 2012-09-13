«Укрпродукт» у першому півріччі збільшив прибуток на 27%

Один з найбільших в Україні виробників молочних продуктів - холдинг «Укрпродукт Груп» (Ukrproduct Group, UG) у першому півріччі 2012 року збільшив валовий прибуток до 4,279 млн. фунтів стерлінгів із 3,375 млн. фунтів стерлінгів за аналогічний період 2011 року, повідомила компанія в опублікованому на Лондонській фондовій біржі звіті.

Як мовиться у звіті, виручка компанії за перші шість місяців поточного року збереглася на рівні першого півріччя 2011 року і становила 25,3 млн. фунтів стерлінгів.

Прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації EBIDTA зріс до 1,47 млн. фунтів стерлінгів у порівнянні з 1,15 млн. фунтів роком раніше.

Чиста маржа групи «Укрпродукт» у річному виразі збільшилася до 16,9% з 13,5%.

Базова прибутковість акції групи в річному виразі подвоїлася до 1,6 пенса.

Як і раніше, основний дохід компанії в першому півріччі 2012 року приніс продаж молочних продуктів і сухого молока — 63%. Водночас виручка від реалізації квасу за звітний період збільшилася на 47% - до 1,13 млн. фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укрпродукт Груп» сподівалася поліпшення фінансових показників у першій половині поточного року завдяки дешевшій сировині і зростанню продажів.

Довідка УНІАН. Ukrproduct Group володіє 4 заводами із виробництва молочних продуктів у Західній і Центральній Україні зі щорічною потужністю близько 60 тис. тонн, а також - з квітня поточного року - виробництва квасу "Арсеніївський".

Компанія продає молочні вироби під брендами Molendam, "Кремлівське", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народний продукт", "Наш сирок", "Фермерський", які минулого року забезпечили 71% усієї виручки.

Ukrproduct Group збільшила минулого року виробництво брендових продуктів на 5% - до 15,953 тис. тонн.

За даними на 30 червня поточного року, 67,52% акцій компанії належали її засновникам Олександрові Сліпчуку і Сергієві Євланчику, 4,67% - казначейські папери, 27,81% - Free Float.