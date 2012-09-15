Аграрна продукція в Україні подорожчала на 4%

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України по всіх напрямках реалізації у січні-серпні 2012 року зросли на 4% проти аналогічного періоду 2011 р., повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, продукція тваринництва подорожчала на 17%, а продукція рослинництва подешевшала на 12%.

У серпні порівняно з липнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, як продукції рослинництва, так і тваринництва, - зросли на 1%.

Повідомляється, що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власної продукції у січні-серпні п.р. збільшився на 34% порівняно з відповідним періодом 2011 року, зокрема продукції рослинництва - на 61%, продукції тваринництва - на 2%.

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-липень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 42%, зокрема, продукції рослинництва - на 84%, продукції тваринництва - на 2%.

У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва - 2,5%.

За підсумками 2010 року обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2009 роком скоротилися на 1,5%.