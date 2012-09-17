Набув чинності закон про заборону реклами тютюнових виробів

16 вересня набув чинності закон, який забороняє рекламу тютюну на телебаченні, радіо і у друкованих ЗМІ, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів.Як повідомляв УНІАН, Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів” було прийнято Верховною Радою 22 вересня 2011 року.

Згідно з документом, реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо і телебаченні, зокрема за допомогою кабельного, супутникового ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передачі сигналу.

Також діє заборона на рекламу тютюну засобами зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру і розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб; у мережі Інтернет, окрім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

Закон визначає, що реклама будь-яких товарів або послуг не має містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.

Крім того, заборона спонсорства тютюну поширюється на такі заходи: надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, зокрема політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності.

Закон встановлює адміністративну відповідальність громадян і посадових осіб за порушення вимог законодавства щодо заборони реклами і спонсорства тютюнових виробів.