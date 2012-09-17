Мінагропрод прогнозує підвищення цін на цукор з весни 2013 року

Оптово-відпускна ціна на цукор може зрости до 6,5 грн з поточної 5,9 грн за кілограм у другій половині 2012/2013 маркетингового року (МР, вересень 2012 - серпень 2013 р.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у понеділок на прес-конференції заступник директора департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства Олександр Печинога.

«Це не збільшення ціни, це, скоріше, вирівнювання ціни після зниження, яке відбулося минулого маркетингового року. Відпускна оптова ціна може зрости у межах витрат на виробництво до 6,5 грн», - сказав О.Печинога, зазначивши, що зараз ринок перенасичений, і багато виробників продають цукор за ціною, що нижче від собівартості.

Присутня на прес-конференції начальник управління аналітичних досліджень і прогнозування і розвитку ринків національної асоціації «Укрцукор» Марія Кравченко підкреслила, що середні витрати на виробництво тонни цукру цього року становлять 6,5-7,5 тис. грн.

«Зростання цін на природний газ, інші матеріально-технічні ресурси становить близько 15-20%, у таких межах і будуть зростати ціни», - припустила вона.

Як повідомляв УНІАН, вартість газу для цукровиробників цього року збільшилася до 600 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

Раніше про збільшення ціни на цукор у межах 10-15% заявляв голова правління асоціації «Укрцукор» Микола Ярчук, який пояснював це, зокрема, збільшенням вартості газу для цукровиробників до 600 доларів за 1 тисячу кубічних метрів, а також підвищенням цін на цукровий буряк.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, урожай буряку цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

Мінагропрод прогнозує, що такий обсяг виробництва з урахуванням перехідних залишків на початок нового маркетингового року (1 вересня 2012 р.) в обсязі 667 тис. тонн (проти 323 тис. тонн на початок 2011/2012 МР) дозволить повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва в 2012/2013 МР.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряку врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).

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