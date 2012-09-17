Сільгоспкооперативи можуть віднести до некомерційних організацій

Кабінет Міністрів України на засіданні 17 вересня схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як зазначається в прес-релізі, урядовці запропонували віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб'єктів, які здійснюють некомерційне господарювання. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що це дозволить звільнити сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи від необгрунтованого податкового навантаження й створити умови для зменшення обсягу витрат і збільшення доходів їх членів. На сьогодні члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - фізичні особи після сплати всіх податків отримують значно менший дохід, ніж члени цих же кооперативів - юридичні особи.

«Для залучення селян до заснування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів держава повинна створити для них вигідні умови. Тому уряд запропонував низку змін до закону «Про сільськогосподарську кооперацію». Крім того, документ передбачає зміни до Цивільного кодексу, якими планується віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб'єктів, які здійснюють некомерційне господарювання, і, відповідно, до непідприємницьких товариств», - повідомив М.Присяжнюк.

Міністр пояснив, що головною метою створення таких кооперативів є надання ефективних послуг своїм членам, а не отримання прибутку.

«Ми врахували в законопроекті світові напрацювання. Тому його ухвалення значно покращить податкові й економічні умови діяльності сільгоспкооперативів. Також це дозволить виробнику впливати на ринкову ситуацію й працювати без посередників, що приведе до зменшення споживчих цін у межах продуктового ланцюжка», - зазначив він. М.Присяжнюк підкреслив, що збереження некомерційних відносин у кооперативі сприятиме отриманню додаткового доходу його членами, особливо при вертикальній організації кооперативу.

Як повідомляв УНІАН, на кінець червня 2012 року в Україні налічувалося 774 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, що на 30% більше, ніж на початок року.