ВР ратифікувала угоду з РФ про співпрацю в сфері карантину рослин

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідна угода була підписана 7 червня 2011 року у Москві.

Угода визначає напрями співробітництва між обома державами у сфері карантину та захисту рослин; експортні, імпортні та транзитні вимоги щодо супровідних документів до об’єктів регулювання, які вивозяться з територій сторін, заходи реагування у разі виявлення карантинних шкідливих організмів, використання упаковки об’єктів регулювання, вирішення спірних питань між сторонами.