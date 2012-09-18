Парламент ухвалив закон про функціонування Державного земельного банку

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що відносини, пов’язані з функціонуванням Державного земельного банку, цей закон регулює в частині, що не суперечить нормам спеціального законодавства в сфері земельних відносин.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має право формувати статутний капітал Державного земельного банку за рахунок грошових внесків та внесків у вигляді земельних ділянок.

Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України в сфері земельних відносин та свого статуту.

Національний банк України визначає особливості видачі Державному земельному банку банківської ліцензії, регулювання та нагляд за Державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Кабінет міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% ставки Національного банку.