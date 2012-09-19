ВР визначила основи виробництва та реалізації органічної с/г продукції

Верховна Рада ухвалила Закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом визначені правові, економічні та організаційні основи виробництва та реалізації органічної продукції, встановлюються вимоги до вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини.

Законом передбачено впровадження системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з метою гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні; впровадження процедури інспектування та сертифікації виробництва (вирощування), переробки органічної продукції (сировини), реєстрації суб’єктів виробництва.

При цьому сертифікація полягає в здійсненні перевірки на відповідність вимог закону як самого процесу виробництва, так і кінцевого продукту. За допомогою інспектування здійснюється спостереження за всіма етапами виробництва, за наслідками якого складається висновок, на основі якого сертифікаційною комісією оцінюватиметься відповідність процесу виробництва вимогам закону при видачі сертифікатів.

Законом встановлюються жорсткі вимоги до інспекторів, які здійснюватимуть інспектування, задля забезпечення належного, повного та об’єктивного виконання ними своїх обов’язків; встановлюється, що сертифікація такого виробництва може здійснюватися територіальними управліннями Держсільгоспінспекції, а також уповноваженими органами сертифікації, якими можуть бути приватні структури. Таке нововведення обумовлено тим, що на території України уже функціонують приватні органи сертифікації органічного виробництва, які мають досвід з цих питань та високу репутацію.

Законом встановлюються вимоги до уповноважених органів сертифікації (повинні бути акредитованими та отримати дозвіл на здійснення інспектування та сертифікації саме органічної продукції та інші вимоги), визначаються їх обов’язки, які на них покладаються. За такими органами нагляд здійснюватиме Мінагрополітики.